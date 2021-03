El Figueres s'imposa al Banyoles en el derbi gironí de la jornada

En la seva estrena com a primer entrenador del Figueres a Vilatenim, Albert Parés va ser capaç de treure els tres punts (4-2) en el derbi gironí de la jornada a Tercera després de vèncer un Banyoles que ho va intentar però que no va ser capaç de sumar res positiu de terres empordaneses. L'intensitat dels figuerencs, que van veure porta en dues ocasions abans que s'arribés als deu minuts, va ser clau per decidir el partit i seguir amb opcions de jugar la fase final a ascens a 2a RFEF a falta de dues jornades.

Allò d'entrenador nou victòria segura és un ferro roent. La majoria de cops que algú ocupa per primer cop la banqueta d'un equip ho fa aconseguint els tres punts. Albert Parés no va ser capaç d'aconseguir-ho en la visita a Horta. La derrota per 2-0 a Barcelona no li ho va permetre. Ahir tenia una nova oportunitat. El rival? Un Banyoles enfonsat al capbaix de la classificació. No obstant, la mala situacio dels homes de Kiku Parcerisas, en un derbi gironí s'obreun gran ventall de possibilitats pel que pugui passar en noranta minuts. Amb la lliçó apresa de no refiar-se, els figuerencs van sortir disposats a tancar el duel per la via ràpida. I en deu minuts ja havien vist porta en dues ocasions. Primer en el minut 4, i complint la famosa llei de l'ex, Pol Bastidas inaugurava el marcador perquè sis minunts més tard, Iván Vidal, estrenant-se com a golejador aquest curs, superés Bartrina amb un xut creuat. La follia del partit anava augmentant amb el pas dels minuts. És el que tenen els derbis. Ara era el torn dels banyolins, que emulant els locals, van necessitar deu minuts per empatar el marcador. Jorge Torres en pròpia porta primer i, l'ex del Figueres, Èric Pimentel, van posar l'empat a dos. El repartiment de punts semblava que no duraria gaire. Dos minuts posteriors al xiulet inicial de la segona meitat, Pepu Soler va tornar a avançar un Figueres que es quedava amb 10 per l'expulsió d'Andrés. Això feia que Mendoza debutés sota pals. Medina a falta d'un quart d'hora va posar el 4-2 final per un Figueres que manté vives les opcions d'evitar la fase de permanència a falta de dues jornades. Mentre que el Banyoles podria acabar la lliga regular fora de la darrera posició.