El Figueres rep el Banyoles amb la necessitat de guanyar a Vilatenim

La Unió Esportiva Figueres rep aquest diumenge 14 de març (12 h/Footters) la visita del CE Banyoles en un dels duels gironins de Tercera Divisió. Quan queden tres partits per finalitzar la primera fase els figuerencs necessiten la victòria per intentar sumar el màxim de punts possibles per al següent tram. En l'estrena d'Albert Parés a Vilatenim com a primer entrenador -el fins ara tècnic ajudant de Javi Salamero ja va debutar al camp de l'Horta-, a la Unió només li val al triomf. A casa, els altempordanesos només hi han guanyat un dels vuit partits i, en un principi, recuperaran Pepu Soler i Marc Medina a la davantera -absents al Feliu i Codina-, mentre que seran baixa Marc Bech, per lesió, i Gallo, per sanció.

El Figueres encadena tres derrotes seguides i pel cap només els passa la victòria davant un Banyoles que tanca la classificació i que té sis punts menys. Amb només un triomf (contra el Peralada) en vuit partits a Vilatenim, l'equip necessita recuperar l'autoestima a casa. És previst que Albert Parés, ara encapçalant el cos tècnic, recuperi els dos màxims golejadors, Pepu Soler i Marc Medina (6 i 4 gols, respectivament), després que fossin baixa al camp de l'Horta. En canvi, seran baixa segura Marc Bech, en ple procés de recuperació del genoll, i el central Gallo, que descansarà un partit per acumulació d'amonestacions.

La Unió ocupa el 9è lloc i té el 6è lloc, que permet somiar amb l'ascens, a set punts quan en queden nou en joc. Si acaba per sota de la 7a plaça haurà de lluitar per evitar el descens a Primera Catalana. Al davant, aquest diumenge es veuran les cares amb un conjunt del Pla de l'Estany que també ha canviat d'entrenador aquesta temporada (Kiku Parcerias per Pitu Batlle). Els banyolins han guanyat un partit del total de vuit a fora de casa i compten amb forces exjugadors del Figueres a la plantilla, entre els quals Abel Fàbregas, que havia iniciat aquesta temporada a Vilatenim.

Carles Coto, capità del Figueres, explica als mitjans del club que "afrontem el partit contra el Banyoles com una final, no mirem més enllà. L'únic que ens interessa ara són els 3 punts per jugar la següent fase, sigui quina sigui, amb el màxim de punts possibles. No depèn de nosaltres acabar 6ns, però no ens rendirem". El migcampista figuerenc considera que "amb el canvi d'entrenador, als entrenaments hi ha hagut un canvi de xip molt important, d'actitud i intensitat. L'important, però, és guanyar; ens ho mereixem. Tots hem de tirar del mateix carro, pel bé de l'equip i del club amb el gran esforç que s'ha fet aquest any".

En el partit d'anada, Banyoles i Figueres van empatar a 0 i en el de la passada temporada, a Vilatenim, els figuerencs van golejar 4-0. L'enfrontament el dirigirà el vallesà Brian Díaz Díaz, que estarà assistit a les bandes per Pablo de la Iglesia Muñoz i Pol Toril Bagen. L'enfrontament es podrà seguir online a través de la plataforma Footters i serà gratuït pels socis del Figueres.