El nou entrenador del Palamós, Edu Vílchez, no va poder debutar amb victòria. Lloretencs i palamosins es van repartir un punt tot i no deixar contents a cap dels dos conjunts.

El Lloret va sortir endollat al partit i fruit d'això, després d'una gran jugada col·lectiva, en el minut 19 es va avançar amb un gol d'Expósito. A la segona part, els baix-empordanesos van fer un pas endavant i, Toni Rossell de penal, va igualar el marcador en el minut 55, que no es va moure més.