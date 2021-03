Derrota intranscendent del GEIEG-Uni a Badalona

Derrota intranscendent del GEIEG Uni a la pista del Joventut de Badalona per 68-56. Intranscendent perquè les gironines fa setmanes que tenen el premi de la salvació a la butxaca. No obstant això, l'equip de Joan Pau Torralba volia salvar l'honor de la seva visita a terres badalonines i sumar un triomf en un escenari màgic com és el Palau Municipal d'Esports de Badalona. La derrota fa que, a manca de dues jornades per acabar la fase regular de la Lliga Femenina 2, les grupistes siguin desenes amb un balanç de vuit victòries i setze derrotes.

El Palau Municipal d'Esports de Badalona. Un escenari màgic i clau en la història de l'esport català. El seu parquet va ser seu olímpica dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992, i el van trepitjar ni més ni menys que jugadors com Michael Jordan o Larry Bird representant el famós Dream Team. A més, va ser un dels pavellons de l'Europeu de Basket masculí de 1997 i és la casa del Joventut de Badalona. Ahir qui va tenir l'honor de jugar-hi, malauradament sense l'ecalfor del públic, va ser el GEIEG-Uni. Sense res a jugar-se esportivament, ja que la salvació està més que assegurada, les grupistes es jugaven l'honor de guanyar en una pista de tal magnitud. En el primer quart, les badalonines van mostrar perquè són superiors a la classificació respecte a les gironines. A més, el factor de tenir la jugadora amb la mitjana de punts més alt, la Minata Keita, va ser clau. La seva actuació amb l'ajuda d'alguna companya va ser decisiva. Les gironines van estar a prop fins i tot en el tercer quart quan semblava que el partit es trencava. No obstant la derrota, l'entrenador Joan Pau Torralba es va mostrar molt satisfet al final del partit amb el joc de les seves que són desenes amb 8 triomfs i 16 derrotes.