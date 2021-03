Clara derrota del GEiEG de rugbi en l'últim partit del curs

Dura derrota del GEiEG de rugbi ahir contra el BUC Barcelona. Les gironines no van tenir cap opció i van perdre de manera contundent per 61-0 en l'últim partit de la temporada a la Divisió d'Honor B.

«No ha sigut un bon partit per part nostra perquè era intranscendent. El rival s'hi jugava molt, podia quedar fora del play-off si perdia. Sabíem que seriem sisenes féssim el que féssim i per això ens ha faltat actitud a dins el camp. Amb els canvis hem millorat, però el resultat ja estava perdut», valorava Coral Vila. Un cop tancada la temporada, l'entrenadora la dona per «positiva» tenint en compte «que no hem pogut entrenar amb condicions».