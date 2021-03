El Bàsquet Girona afronta un partit vital a Lleida per tancar la primera fase de LEB Or

«Comencem la segona fase amb l'últim partit de la primera». Ho explica Carles Marco abans de visitar avui (18 h) la pista del Força Lleida. I és que la derrota dels del Segrià divendres a Osca (87-86) els va condemnar, igual que al Bàsquet Girona, a jugar la fase per la permanència. Però, com ja va avisar el preparador, la segona fase comença avui. Una victòria dels gironins els faria començar el segon tram de campionat amb un balanç de sis victòries i dues derrotes i en la primera posició del grup de descens, on baixaran els quatre últims d'un grup format per nou equips.

Duel d'alt voltatge el d'aquesta tarda, on el Bàsquet Girona es voldrà redimir de la dura derrota a Almansa ja fa 10 dies (84-55) i que el va deixar sense opcions de jugar la fase d'ascens. Més enllà d'aquest últim partit, on segons Marco es va pagar «ser un equip jove i novell», els de Fontajau han guanyat 8 dels últims 12 duels que han disputat. No hi ha dubte que han anat de menys a més, tot i un inici de competició amb molts dubtes i posteriorment les baixes importants d'Aleix Font i Dani Garcia, que van ser recuperats pels seus respectius equips per jugar a l'ACB, i la d'Àlex Llorca per lesió. El Bàsquet Girona s'ha sobreposat a totes aquestes adversitats i avui té una ocasió d'or per començar la segona fase en una posició privilegiada. Tot i així, Marco afirma que «hem de millorar alguns aspectes i ser més consistents durant més minuts i més partits seguits perquè volem solidificar els nostres pilars».

«És un partit d'enorme dificultat perquè Lleida té un molt bon equip i ha canviat força des que vam jugar contra ells», avisa. En l'anada el Bàsquet Girona va guanyar a Fontajau (86-70), però segons Marco «la diferència en el marcador no reflecteix la diferència real entre els dos equips». Des de llavors, a més, el Lleida s'ha reforçat amb dues peces importants, Kendal Manuel i Michael Carrera. Sobretot, aquest últim és un jugador determinant per «tot el que absorbeix en el joc de l'equip», ja sigui en el rebot, en el llançament com en el sacrifici en defensa.