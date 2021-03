El Barça rep l'Osca amb l'oportunitat de situar-se a quatre punts de l'Atlètic

El Barça, que en alguns trams de l'inici de temporada semblava destinat a signar un any en blanc, ha sortit reforçat de l'eliminació de la Lliga de Campions i afronta el que queda de curs amb l'objectiu d'aixecar la Copa i lluitar per la Lliga. La primera aturada, la visita avui de l'Osca al Camp Nou. Si el conjunt de Ronald Koeman guanya se situarà a només quatre punts de l'Atlètic, que dissabte no va passar de l'empat al camp del Getafe.

La remuntada en la Lliga ha estat meritòria, amb 31 punts sumats dels últims 33. Els blaugranes no perden des del 5 de desembre davant del Cadis. Des de llavors, 13 victòries i 3 empats.

A més, la gran imatge donada en el partit de tornada dels vuitens de final de la Champions a París malgrat l'eliminació ha aconseguit que encara sigui més sòlida la confiança dels jugadors de Koeman en les possibilitats d'aconseguir dos objectius que serien la glòria en una temporada destinada a ser de transició.

El dimecres el conjunt blaugrana es va mostrar superior al PSG durant pràcticament tot el partit i fins i tot va creure a remuntar l'1-4 del partit d'anada, però el penal fallat per Leo Messi abans del descans amb 1-1 en el marcador va ser un gerro d'aigua freda massa contundent.

Precisament el jugador argentí serà el gran protagonista del partit contra l'Osca perquè si participa, cosa que es dona per feta, atraparà Xavi Hernández com el jugador que més partits oficials ha jugat amb la samarreta blaugrana, amb 767. La novetat en la convocatòria del conjunt de Koeman és Ronald Araújo, que torna d'una lesió.

L'Osca, obligat per la necessitat de la seva situació en la classificació, intentarà donar la sorpresa al Camp Nou davant el Barcelona per evitar que la línia de la permanència es pugui allunyar més en aquesta jornada.

El conjunt aragonès ha intentat en aquesta setmana aixecar-se del dur cop que li va suposar la derrota contra el Celta a l'Alcoraz (3-4), ja que li va frenar la possibilitat de sortir del fanalet vermell. A més, la manera com es va produir la derrota, després de marcar tres gols i d'haver re?muntat la diana inicial dels gallecs, encara va suposar que fos més dura.

Hi ha tres jugadors amb quatre targetes grogues (Maffeo, Javi Galán i Doumbia). És probable que el tècnic del conjunt aragonès, Pacheta, els vulgui reservar per al partit contra l'Osasuna. El preparador, a més, té per a aquest partit la baixa per lesió de Gastón Silva, però podrà comptar amb Mosquera, Luisinho i Sandro, que tornen a la convocatòria després de recuperar-se de les seves lesions.