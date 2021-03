L'Uni compleix el tràmit abans de la gran cita de l'Eurolliga

Ni ressaca, ni relaxació, ni el cap a l'Eurolliga, ni res. El flamant campió de la Copa de la Reina va celebrar el títol amb un triomf incontestable contra un Araski, a qui va escombrar de la pista. Liderades per una gran María Araujo (32 de valoració), l'Uni va anar per feina i al primer quart ja tenia el partit coll avall. Va haver de treballar-se'l més, però sempre amb la tranquil·litat de veure's per davant al marcador fins que Araujo i Ferrari van sentenciar-lo. Ara sí, a partir d'avui toca pensar en Salamanca.

Amb el desgast de la Copai l'eliminatòria de l'Eurolliga a Salamanca a la cantonada, Julbe va reservar Sonja Vasic, amb algun problema físic. L'absència de la sèrbia no va suposar cap problema per a què l'Uni s'encarés ben aviat el partit. Si algú es pensava que les gironines afluixarien el pistó després de coronar-se a València, s'equivocava. Veient el primer quart n'hi va haver prou per adonar-se'n. Un parcial de 15-0 va deixar ben clar que l'Uni, no només volia guanyar el partit d'ahir sinó que volia fer-ho per la via ràpida. La superioritat en el rebot (15-7) demostrava que les gironines anaven un parell de marxes més que un conjunt basc que es va veure desbordat per tots costats al primer quart (24-10).

Julbe va donar minuts a Soler i la banyolina els va aprofitar mostrant-se agressiva en defensa i atrevida en atac. Pitjor que el primer quart no ho podia fer l'Araski, que va apujar el nivell en defensa i va inspirar una mica més en atac gràcies a les seves dues interiors, Brown i Seda. Així, es va arribar a la mitja part amb un avantatge no tan exagerat (42-34).

Era difícil mantenir el ritme incial i inconscientment, l'Uni va afluixar una mica les prestacions. Això va fer que l'Araski ho aprofités per acostar-se a quatre punts al tercer quart (47-43). Hi havia partit? Julbe no ho veia clar i va pagar els nervis amb una tècnica per protestar una falta no xiulada a Gray. Un triple d'Araujo al darrer segon del tercer quart va tornar a encarar les coses per a l'Uni ?(60-47). L'aler gallega que va fer dobles figures 20 punts i 11 rebots) i, Ferrari, des de la línia de 6,75, es van encarregar de liquidar el partit.