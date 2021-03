El GEiEG reformula la tradicional Pujada a peu als Àngels

Fa justament un any, l'aparició de la covid-19 i la posterior declaració de l'estat d'alarma van provocar la suspensió de la 57ena edició de la Pujada a Peu als Àngels només dos dies abans de celebrar se, sent el primer acte del GEiEG en cancel·lar se, en plena celebració del centenari. 356 dies després, i tot i continuar sota els efectes de la pandèmia, l'entitat recupera una de les cites més emblemàtiques i tradicionals del calendari socioesportiu del Grup. La tradicional Pujada a peu als Àngels, però, serà aquest any molt diferent i adaptada a les mesures de seguretat i d'higiene que estableixen les autoritats, oferint la possibilitat a tothom que vulgui participar, que la faci quan i co m vulgui, corrent o caminant, entre el 13 i 28 de març.

L'essència clàssica es manté, amb sortida des de Girona, al monestir de Sant Pere de Galligants i fins al Santuari dels Àngels, 9'1 quilòmetres en total. Les inscripcions es poden fer a través de geieg.cat on també es po t descarregar el recorregut a través d e codi QR. El preu és de 3 euros.