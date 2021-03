El CSD diu que l'Espanya-Kosovo es jugarà «amb normalitat»

El Consell Superior d'Esports (CSD) va garantir que el partit Espanya-Kosovo, del pròxim dia 31 a Sevilla classificatori per al Mundial de Qatar 2022, es desenvoluparà en unes condicions d'absoluta normalitat, sense que impliqui un reconeixement polític a Kosovo. Així ho va afirmar ahir al Senat la presidenta, Irene Lozano, que va explicar que després del sorteig que va aparellar Espanya i Kosovo al mateix grup es va constituir un grup de treball amb la presència amb Afers exteriors, CSD i Federació. «No hi ha cap problema. Les condicions en què es desenvoluparà el partit entren dins de l'absoluta normalitat i des de la consideració que no implica un reconeixement polític de Kosovo, perquè és la posició d'Espanya i no canviarà per un partit.