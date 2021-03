Una millora insuficient

La remuntada més que necessària del Barcelona per seguir viu a Europa, aquella que semblava impossible al Parc dels Prínceps, va sobrevolar el cel de la capital francesa amb un il·lusionant joc del conjunt blaugrana, que tot i això es va estavellar amb un inspirat Keylor Navas, l'encarregat d'arruïnar el somni. Fins a deu aturades va signar el porter del PSG, inclòs un penal a Messi, per així mantenir amb vida el seu equip davant l'allau de joc dels visitants, que van deixar una imatge imponent, encara que els va faltar encert de cara a gol.

Feia temps que el Barça no feia la sensació de poder tutejar un equip d'envergadura lluny del Camp Nou, però l'enorme desavantatge de l'anada (1-4) va deixar-lo sense classificar-se per als quarts de final de la Lliga de Campions per primera vegada des de la temporada 2006/2007 .

L'equip català va torturar els parisencs, que van veure planejar davant els seus caps el fantasma de la remuntada de 2017, però que van acabar salvats pel seu porter. Sense Neymar, lesionat, al camp, el PSG va sobreviure a un joc de molts quirats en el primer partit de Joan Laporta a la llotja com a president electe del Barcelona, tot i que encara sense poders.

El Barça arribava amb una llosa que només la il·lusió podia aixecar i no va faltar voluntat en els blaugranes per generar joc i ocasions que donessin la volta a un marcador que semblava impossible. Amb tres homes al darrere i De Jong com a lliure, els de Koeman van sortir a totes, van anul·lar Mbappé, el seu botxí en l'anada, i van arraconar el PSG, que havia avisat que sortiria a buscar la victòria però es va veure obligat a treure aigua davant el remolí rival. La velocitat de Dembélé va ser clau per trencar una i altra vegada la defensa rival, però li va faltar dinamita quan no es va trobar amb un inspirat Navas i la remuntada impossible només semblava possible per la bona imatge del Barça. Fins a tres ocasions va tenir el francès.

A la mitja hora una temeritat de Lenglet, que va trepitjar Icardi, va passar desapercebuda per l'àrbitre però no pel VAR, que va assenyalar penal i Mbappé obria la llauna. El Barça tenia la mateixa obligació de fer quatre gols i va seguir creient amb les mateixes armes. Després d'un xut al travesser de Dest, Messi feia l'empat des de 35 metres. L'argentí va poder superar de nou el porter just al descans en un penal de Kurzawa sobre Griezmann però Navas va endevinar la trajectòria del llançament. Aquesta acció va pesar i la moral del Barça es va veure afectada. Després del descans, la intensitat no va ser la mateixa. Va pressionar un xic més amunt el PSG i això va dificultar la sortida de la pilota dels de Koeman, que tot i això van gaudir d'alguna oportunitat més però sense èxit. Millora, sí, però insuficient. La Champions haurà d'esperar.