Un altre desencís a Montilivi (0-1)

S'encalla el Girona a Montilivi. No se'n surt. A casa, acumula decepcions. La d'aquesta nit, una més per a la col·lecció. No ha fet un mal partit el conjunt de Francisco i ha plantat cara a tot un Almeria. Ocasions per a banda i banda, però ha acabat decidint el gol de Sadiq. Amb suspens afegit, perquè el VAR no l'ha donat per vàlid fins que han passat uns quants minuts. L'atacant i "pitxitxi" dels visitants ha rebut la pilota en una posició molt dubtosa i ha acabat afusellant Juan Carlos. No hi ha hagut remuntada. Ni tampoc en un temps afegit etern, on Bernardo ha sigut expulsat per vermella directa.

Li ha costat engreixar la maquinària al Girona, un pèl adormit i superat per un Almeria clarivident i ràpid en les transicions. Si no s'ha avançat el conjunt visitant només començar ha sigut per l'encert de Juan Carlos, que ha tapat molt bé una internada de Sadiq. S'havia quedat tot sol després de la passada de Morlanes. Massa fàcil li agafava les esquenes a la defensa el conjunt andalús. Però els de casa s'han tret la son de les orelles aviat i s'han anat entonant, fins al punt de tenir la situació sota control durant una bona colla de minuts i fins al descans.

El canvi de dibuix, passant a jugar amb tres centrals i dos carrilers, ha acabat fructificant. També la pressió alta dels gironins, dificultant molt la sortida d'un Almeria que si bé ha ofert detalls de qualitat, s'ha ennuegat i no ha gaudit de cap més ocasió clara durant els primers 45 minuts. Sí el Girona, que fins i tot ha arribat a marcar, però el gol de Cristhian Stuani no ha pujat al marcador perquè l'uruguaià ha rematat una falta servida per Gumbau en clar fora de joc. Abans, un parell d'arribades més. Terrats ha connectat un cop de cap a centrada d'Aday que ha atrapat Makaridze sense problemes. La més clara, a les botes de Bárcenas. Ho ha fet tot bé el panameny tret de l'execució. Després de burlar un defensor i amb tot de cares, ha xutat massa fluix i fàcil pel porter.

No ha començat malament el segon acte, amb una centrada enverinada de Bárcenas i algun detall de qualitat, però l'Almeria ben aviat ha mostrat les seves intencions i ha ensenyat les urpes. Sadiq no ha trobat porteria després de burlar dos defensors i després, Juan Carlos ha salvat davant un cacau de Buñuel. A un quart d'hora pel final ha arribat el 0-1 i ho ha fet amb suspens inclòs, perquè Sadiq, que ha afusellat Juan Carlos, rebia la pilota en posició dubtosa. S'ho ha estat mirant el VAR una bona estona fins que ha decretat que el gol havia de pujar al marcador.

No hi ha hagut miracle ni remuntada, tot i que el Girona ho ha intentat. L'ha tingut Stuani en una rematada creuada que ha fregat el pal dret. Molt més clara ha sigut la internada d'Aday per banda esquerra, que ha trobat una autopista i només l'havia de cedir al mig perquè Stuani marqués a plaer. L'11 ha acabat fallant la passada i s'ha perdut una bona oportunitat per empatar. Al descompte, que s'ha allargat fins als vuit minuts, Bernardo ha vist la targeta vermella directa per deixar anar la cama davant Juan Villar, que l'havia agafat per la samarreta.



Fitxa tècnica:



GIRONA 0 - 1 ALMERIA

GIRONA: Juan Carlos, Yan Couto, Santi Bueno, Gumbau, Juanpe (Bernardo, min. 75), Aday, Terrats (Sylla, min. 82), Cristóforo (Monchu, min. 82), Samu Sáiz (Pablo Moreno, min. 75), Bárcenas (Bustos, min. 75) i Stuani

ALMERIA: Makaridze, Buñuel, Maras, Cuenca, Akieme, Morlanes (Petrovic, min. 84), Samú (Fernandes, min. 84), Robertone (De la Hoz, min. 84), Corpas, Lazo (Brian Rodríguez, min. 62) i Sadiq (Juan Villar, min. 92).

GOL: 0-1, Sadiq (min. 72).

ÀRBITRE: Javier Iglesias Villanueva (comitè gallec). Ha amonestat Samú Costa (min. 26), Terrats (min. 48), Morlanes (min. 49), Juan Villar (min. 93), Maras (min. 95). Ha expulsat Bernardo amb vermella directa (min. 93).

VAR: David Pérez Pallás (comitè gallec)

ESTADI: Montilivi, sense públic a les graderies.