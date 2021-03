Els miracles s'alimenten amb punts

No és cent per cent segur, ni tampoc matemàtic. És més, diuen que mentre hi ha vida, hi ha esperança. Però l'Olot necessita més aviat un miracle per redreçar el rumb. Aquest passa per activar la màquina de fer punts i posar-la al màxim de revolucions. Els necessitarà si el que vol és salvar-se i no sortir del tot malparat d'una reestructuració que canviarà el panorama actual i afegirà una categoria més. L'ensopegada de diumenge contra L'Hospitalet és cruel per tot el que significa. Deixa l'equip de Gabri Garcia amb l'aigua al coll i l'obliga a fer allò que no ha fet fins ara per no baixar dues divisions de cop. Hi ha encara nou punts en joc en aquesta primera fase i l'Olot es troba a set de les posicions que evitarien una segona ronda per la permanència. La distància és gairebé insalvable i al vestidor el xip ja s'ha començat a canviar. Tenint ben present què és el que ve a partir d'ara, s'intentarà sumar el màxim de punts possibles per tenir opcions en aquesta segona fase, on confluiran els últims quatre classificats de cada subgrup, l'A i el B. Tot compta a partir d'ara, així que inflar un coeficient de punts per partit que ara és bastant baix és prioritari. A dia d'avui és de 0,88, el segon pitjor dels vuit conjunts que ara mateix jugarien aquesta segona fase de la competició. Si aquí se'n surt, la temporadad vinent participaria a la Segona RFEF, la quarta categoria estatal. Si no, la caiguda serà forta i li tocaria bregar a la Tercera RFEF, cosa que equivaldria a una cinquena divisió.

El primer pas, salvar els propers tres partits. Els darrers d'aquesta primera fase. Dos desplaçaments, contra Lleida Esportiu i Espanyol B, i el derbi a casa amb el Llagostera. Tots tres rivals encara tenen opcions d'acabar entre els quatre últims classificats d'aquest subgrup, així que acompanyarien l'Olot en la segona meitat del campionat. Així doncs, els resultats compten, i guanyar esdevé cada cop més imprescindible. Toca, per tant, maquillar uns números força pobres. L'actual és el segon pitjor registre de les set temporades que acumula el club a la Segona Divisió B. Només una vegada havia fet menys punts l'equip després dels primers 17 partits. La resta de cops n'havia aconseguit sumar algun més. Ara en duu 15, amb un balanç de tres victòries, sis empats i fins a vuit derrotes. Encara més malament anaven les coses al curs 17/18. Llavors eren 12 els punts al seu caseller amb les mateixes jornades a la butxaca. Una única victòria i fins a nou empats. La resta, desfetes. Tot i això, l'equip s'acabaria salvant en l'últim sospir. El format era diferent de l'actual i va tenir més marge de maniobra, tot i que va presentar-se a les acaballes amb l'aigua al coll. L'any del descens, el 15/16, després de 17 partits tenia un millor botí que l'actual perquè havia aconseguit 19 punts, però no se'n va sortir i va acabar perdent la categoria. El sostre, els 23 punts de la temporada 18/19, seguits dels 22 del curs passat.

El present és el que compta i ara mateix la cosa no pinta massa bé. Només el València Mestalla, de l'altre subgrup, presenta un coeficient pitjor (0,75 punts per partit), per la qual cosa no només és de compliment obligatori per a l'Olot sumar a la segona fase, sinó que cal fer-ho a partir de ja. El miracle l'espera.