El Sevilla recupera Bono per intentar la remuntada a Dortmund

El Sevilla arriba a una cita transcendent en la qual esgota les opcions d'estar en els quarts de la Champions, però ho fa amb molts dubtes després de tres derrotes seguides i el repte de superar el 2-3 que el Borussia Dortmund va obtenir en l'anada del Sánchez Pizjuán. Aturar el noruec Erling Haaland és el gran maldecap de Julen Lopetegui.

Un gol de Dahoud i dos de Haaland van contrarestar ràpidament l'inicial de Suso Fernández i només pocs minuts abans de la conclusió el neerlandès Luuk de Jong va aconseguir el 2-3 que va donar una mica d'aire als sevillistes per a la tornada d'avui a Dortmund (21.00, Movistar Liga de Campeones). Lopetegui recupera l'exporter del Girona Bono així com Koundé. També hi seran els argentins Acuña i Ocampos, absents a l'anada. Avui també el Juventus de Cristiano Ronaldo mirarà de capgirar el 2-1 amb què el Porto arriba a Torí (21.00, Movistar Liga de Campeones).