Laporta fitxa el CEO de MediaMarkt per ser el màxim executiu del Barça

La primera jornada de Joan Laporta com a president electe del FC Barcelona va ser molt intensa, amb una visita a les plantilles dels primers equips (masculí i femení), així com una trobada amb Pau Gasol, que se sotmetia a una revisió mèdica abans de signar pel Barça. Tot i això, Laporta encara no és formalment president de l'entitat blaugrana. Això passarà entre divendres i dimarts de la setmana que ve. Fins aleshores, l'advocat barceloní ultimarà l'aval que ha de presentar a La Lliga i esperarà l'aprovació per part de la patronal. Ahir, a més, va confirmar el fitxatge del CEO de MediaMarkt Ferran Reverter com a màxim executiu.

Acompanyat per la seva mà dreta, Rafael Yuste, que es convertirà en el vicepresident esportiu, tots dos es van sotmetre a proves PCR per poder viatjar avui, convidats pel president de la Comissió Gestora Carles Tusquets, a París, on el Barça jugarà demà la tornada dels vuitens de final de la Lliga de Campions. Posteriorment van visitar la plantilla del primer equip de futbol i van saludar Ronald Koeman i el seu equip tècnic i van compartir uns moments amb els jugadors del Barça dins del vestuari. Laporta i Yuste es van dirigir després fins als camps d'entrenament del Barça B i del Femení, on van tornar a saludar els components de tots dos equips i a continuació es van dirigir a l'Estadi Johan Cruyff i van visitar les instal·lacions de la Masia.

En la visita als serveis mèdics, tots dos van coincidir amb Pau Gasol, l'última incorporació del Barça de bàsquet, i també van coincidir amb Juan Carlos Navarro al pavelló de la Ciutat Esportiva, mentre s'estava duent a terme l'entrenament del júnior.

D'altra banda, Joan Laporta va anunciar que Ferran Reverter, conseller delegat de MediaMarktSaturn, grup de distribució d'electrònica de consum, serà el nou CEO de l'entitat blaugrana, en substitució d'Òscar Grau. Des de finals de 2018, Reverter és el primer executiu de tota la corporació, que en l'exercici fiscal 2019-2020 va obtenir uns ingressos de 20.831 milions d'euros. La incorporació és transcendent en un moment en el qual el Barcelona se sent ofegat econòmicament, amb un deute de 1.173 milions d'euros, 730 milions d'euros a curt termini, que necessita refinançar amb urgència.

Laporta també va reconèixer que Leo Messi l'havia felicitat pel seu èxit electoral i va comentar que amb la seva victòria «Messi també ha guanyat», per la qual cosa «aviat» tindran «una conversa tranquil·la».