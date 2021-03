Joan Laporta, nou president del Barça amb Antoni Escudero a la seva junta

El candidat Joan Laporta s'ha convertit de nou en president del FC Barcelona en guanyar les eleccions celebrades aquest diumenge en diversos punts de Catalunya i Andorra, en acumular un 54,28 per cent dels vots, per davant de Víctor Font, el segon més votat en els comicis, i de Toni Freixa.

Laporta podrà prendre el testimoni, després de més de quatre mesos d'espera, a Josep Maria Bartomeu, que va dimitir l'octubre de 2020 abans de sotmetre's a una moció de censura que havia estat habilitada pel soci.

El nou president, que viurà una segona etapa en el club després de presidir-lo entre 2003 i 2010, haurà d'afrontar uns anys de crisi econòmica, de reptes esportius i amb l''Espai Barça' com a gran projecte patrimonial. Entre els membres de la seva candidatura hi ha l'empresari jonquerenc Antoni Escudero.

Després d'una jornada històrica de votació, amb una gran participació en plena pandèmia i la novetat del vot per correu, Laporta ha obtingut una bona renda sobre el segon classificat, Víctor Font (29,99 per cent de vots), i el tercer classificat, Toni Freixa, amb un 8,58 per cent dels vots.



Un president amb carisma

Joan Laporta i Estruch, soci número 13.352 del FC Barcelona, viurà una segona etapa com a president del club, després dels seus dos mandats de 2003 a 2010, en imposar el seu carisma i experiència --aquesta nostàlgia de què parlaven els seus rivals Víctor Font i Toni Freixa-- a les altres dues vies.

Ara, haurà d'intentar eludir l'actual crisi en l'entitat i dissipar els dubtes que van deixar les ombres del seu primer període.

Advocat, polític i, sobretot, culé. Joan Laporta és ja el primer i únic dirigent en la història del club que, en democràcia, ha estat triat en dos períodes de temps diferents, no seguits. Amb el seu 'Estimem el Barça' i el seu 'Ho tornarem a fer' ha aconseguit contagiar el seu entusiasme, confiança i il·lusió al soci.

Després de perdre els comicis de 2015 davant el recentment dimitit Josep Maria Bartomeu, va començar fort aquesta batalla electoral amb 10.257 signatures presentades, 8.000 més que les necessàries, i ha consumat el paper de favorit que li donaven les enquestes després d'un final de campanya llarg i mogut, amb tres debats entre els candidats.

Va néixer a Barcelona i té 58 anys. En la seva primera etapa va confiar en Pep Guardiola i va arribar el considerat com a millor Barça de la història. Va guanyar la batalla judicial per presumptes pèrdues en el seu mandat, però va tenir llums, com el 'sextet', i ombres.

En aquesta campanya ha estat moderat. Però ha anat de menys a més. En una entrevista d'Europa Press, va assegurar que la ja famosa lona de 1.000 metres quadrats que va situar més d'un mes al costat del Santiago Bernabéu, amb la seva cara i el lema 'Ganes de tornar a veure-us', era "molt Laporta". De moment, ni 'Al loro' ni 'Que no estem tan malament', però ha deixat 'perles' laportistas als debats que han fet les delícies dels seus seguidors més acèrrims.

A Laporta li va el cos a cos, i contra Font i contra Freixa va estar al seu nivell. I, de cara al soci, va apel·lar al seu sentiment, a aquest voler el Barça que era el lema de la seva candidatura: 'Estimem el Barça'.

El seu model futbolístic és el de recuperar el joc que va meravellar molts fa més d'una dècada; i els seus reptes immediats seran recuperar el talent de la Masia, fer que aquesta sigui un centre d'excel·lència esportiva i reflotar l'economia.

Els 'bons Laporta' són un dels seus actius per recuperar l'economia. Una via d'ingressos a retornar d'aquí a anys. Quant a l'Espai Barça, vol estudiar l'acord de finançament amb el fons Goldman Sachs. I, per reduir la massa salarial, no pensa en res més que a recolzar al planter per tenir, a més, una altra vegada un equip 'made in la Masia' que jugui amb el model del seu amic Johan Cruyff. Però no ha donat noms del seu organigrama esportiu.

Caldrà veure com es desenvolupa la seva segona etapa com a president. Alguns, els seus detractors, li tiren en cara que patrimonialment no va gestionar bé el club i li recorden els seus tèrbols negocis a l'Uzbekistan. Però, de moment, guanya el record en positiu del seu anterior mandat. I el factor Leo Messi: sens dubte serà el primer que faci, cridar el '10' per convèncer-lo de seguir.