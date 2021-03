El Sarrià clou la primera fase amb una derrota intranscendent contra l'Eivissa

Derrota del Sarrià per 35-25 en la seva visita ahir a la pista de l'Eivissa en un partit on els locals van ser superiors a uns sarrianencs que no es jugaven res. L'intranscendent partit va ser el darrer de la fase regular de Divisió d'Honor Plata. Amb la lliga regular finalitzada, és moment de centrar-se de la millor manera amb la segona fase per obtenir el premi de la permanència.

Amb la mirada posada a la Promoció per no descendir de Divisió d'Honor Plata, el Sarrià va visitar l'Eivissa en un partit intrascendent que servia per finir la primera fase de la Lliga. No obstant això, acabar la fase regular amb una victòria contra un dels millors equips, de ben segur, que donava aquella empenta necessària per encarar el tram final de temporada amb millor cara. El Sarrià, que va vèncer els balears a l'anada, va veure com el seu rival va manar des del principi. Tot i tenir moments bons com quan els van retallar fins a un gol, no van ser capaços de capgirar l'electrònic en cap moment.