Una remuntada que val una final

Una alegria, i ja tocava, per a un Uni Girona que ahir a València va tornar a demostrar que no es rendeix mai. Ho va demostrar a Schio classificant-se per als quarts de final de l'Eurolliga per primer cop i ahir va tornar a escriure un altra pàgina d'or a la seva història superant l'etern rival en una remuntada èpica. La gesta de capgirar 12 punts al darrer quart obre la porta a poder aixecar aquest migdia contra el València el títol de la Copa de la Reina per primer cop. L'Spar Girona torna a somriure després de classificar-se de forma èpica per la final de la Copa de la Reina en superar l'etern rival, el totpoderós Perfumerías Avenida i a la pròrroga (78-91). I per encara fer més espectacular aquesta gesta, les gironines van trencar una ratxa de 41 victòries consecutives de les de Salamanca, que no perdien des del 16 de febrer de 2020 a Fontajau (60-55). Una alegria que serà plena si el conjunt dirigit per Alfred Julbe aconsegueix guanyar la primera Copa, únic trofeu nacional que encara no és a les vitrines de Fontajau. Al davant, l'equip revelació d'aquesta temporada, l'amfitrió València (13.30h, Teledeporte), que ja ha guanyat aquest curs les gironines en els dos partits de lliga.

La victòria d'ahir sobre el conjunt dirigit per Roberto Íñiguez és d'aquelles que tot aficionat de l'Uni tindrà sempre a la memòria. I és que l'equip estava molt tocat després del tercer quart, quan les castellanes van posar una marxa més, cosa que acostumen a fer sovint després del descans, i amb un parcial de 20-4 van deixar el partit molt encarrilat a favor seu quan encara quedaven 10 minuts per jugar (60-48). I això que les gironines havien sabut aguantar durant la primera meitat i, fins i tot, havien marxat als vestidors quatre punts per sobre (40-44), després d'algunes assistències magistrals de Chelsea Gray, que ahir es va enfilar fins a les 10. Però en el tercer quart, els fantasmes de fa 10 dies en el partit contra el València i sobre el mateix parquet, el de la Fonteta de Sant Lluís, van tornar a aparèixer. En aquella ocasió, les gironines només van fer 4 punts en el tercer quart, cosa que els va costar la derrota. Ahir, tres quarts del mateix, només quatre punts en el tercer parcial, amb només una cistella de jugada, la de Vasic (40-46). Però a partir de llavors la persiana es va abaixar en atac després que les d'Iñiguez sumessin un plus en defensa que va desorientar les de Julbe, que no van trobar encert ni bones posicions de llançament.

Les gironines estaven tocades. Julia Reisingerova i Laia Palau portaven quatre faltes des de l'inici del tercer quart, i la rotació de Julbe quedava molt reduïda. Però amb fe, amb valentia i amb molt coratge les de Fontajau no es van rendir i quan tot indicava que les de Salamanca jugarien la final per guanyar la desena Copa de la seva història, l'Uni va donar un cop de puny sobre la taula. En els quatre primers minuts de l'últim període ja s'havien posat a només tres punts de les de Salamanca (62-59). Quedava un món i el tercer triple de Ferrari tornava a posar a les gironines per davant (64-65). I, tot i l'exclusió de Reisingerova, les gironines van seguir amb la seva línia ascedent per posar-se quatre amunt (66-70).

Eren els millors minuts de les de Fontajau, però les d'Íñiguez tampoc donarien el braç a tòrcer i s'entrava en l'últim mig minut amb empat a 72. Vasic es va jugar un triple des de molt lluny que no va entrar, com tampoc ho va fer la següent jugada de les castellanes, i el partit anava a la pròrroga. Un temps extra sense una de les jugadores importants, Julia Reisingerova, que havia fet 16 punts, però a Eldebrink -20 punts- i Vasic -13- es van posar l'equip a les espatlles. La sueca anotava un triple, i la sèrbia dues cistelles consecutives, una d'elles sobre la botzina i sense equilibri. Un parcial de 0-9 en els tres primers minuts de la pròrroga (72-81) va fer agafar un avantatge considerable a les de Julbe, que ja seria definitiu per aconseguir la gesta davant un Perfumerías Avenida molt desgastat. Fins a 19 punts va fer el conjunt gironí en aquest temps extra i quan el partit ja estava sentenciat, el tècnic va regalar uns segons a la pista a Júlia Soler i Clàudia Del Moral per acabar d'arrodonir la festa.