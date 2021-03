L'Uni trenca una ratxa de 41 victòries consecutives del Perfumerías Avenida

El triomf d'ahir de l'Spar Girona sobre el Perfumerías Avenida (78-91) no només significava que les gironines disputaran la seva cinquena final de Copa consecutiva, sinó que també trenquen una ratxa de 41 victòries de les de Salamanca. El 16 de febrer de 2020 va ser l'últim cop que el conjunt castellà va perdre un partit i va ser, precisament, a Fontajau, davant l'Uni (60-55), en un partit encara amb Èric Surís i Miguel Ángel Ortega en les diferents banquetes. Des de llavors, havia encadenat un total de 41 victòries consecutives entre totes les competicions, tant espanyoles com internacionals.

La d'ahir va ser tot just la segona derrota de Roberto Íñiguez com a entrenador en competicions FEB. No ha perdut mai en Lliga com a tècnic de Ros Casares, Uni Girona ni Perfumerías Avenida i l'única derrota fins ahir data de l'11 de març de 2012, quan llavors entrenant el conjunt valencià va caure en la final de la Copa de la Reina contra el Salamanca (57-68). Les de Julbe van trencar aquesta ratxa de 9 anys del tècnic basc.

Un clàssic. Spar Girona i Perfumerías Avenida ja s'han vist les cares tres vegades aquesta temporada -Supercopa, Lliga i Copa- i, almenys, se la veuran tres cops més, amb tres partits aquest març. D'aquí a 10 dies (17 i 19 de març), a Salamanca, Spar Girona i Perfumerías Avenida es tornaran a veure les cares en els quarts de final de l'Eurolliga. En canvi, a Fontajau es jugarà l'última jornada de la lliga regular entre castellanes i gironines d'aquí a tres setmanes (27 de març).

Alfred Julbe ja sap el que és guanyar una Copa. Ho va fer com a tècnic del Joventut de Badalona la temporada 1996-97, quan va derrotar en la final al Càceres (79-71). 24 anys més tard mirarà d'aconseguir la seva segona Copa ara, amb un equip femení.