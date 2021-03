Karim Benzema rescata un punt per al Madrid

L'Atlètic de Madrid va deixar escapar en l'últim sospir la possibilitat d'allunyar-se al capdavant de la classificació de manera gairebé definitiva. En la lluita pel títol de LaLiga Santander, Benzema va salvar un punt poc valuós per als madridistes en l'últim sospir, igualant el gol de Suárez.

L'Atlètic es va avançar quan tot just s'havia disputat un quart d'hora de matx. Llorente va irrompre amb potència pel costat dret, va desbordar sense problemes Nacho, i Luis Suárez va saber ajustar a la perfecció el seu desmarcatge a l'esquena de Varane per rebre la passada del «14» i definir de forma exquisida davant Courtois. Els blancs van tractar de replicar l'ensopegada inicial acostant-se per primera vegada a la porteria d'Oblak, però Benzema no va connectar correctament una centrada des de l'esquerra. L'actual campió va tornar a patir la manca d'encert i creativitat en línies ofensives. Asensio i Rodrygo, l'aposta en l'onze de Zidane, van aparèixer poc, i Benzema va jugar la majoria de temps lluny de la porteria rival.

A la represa, el Reial Madrid va sortir amb la idea de revertir la situació, però va ser Courtois qui va tenir més feina. El porter belga va ser clau per mantenir els blancs amb opcions de puntuar amb dues grans accions: un mà a mà amb Carrasco i una rematada clara de Suárez després d'una internada del belga. Zidane va buscar canviar el guió amb Vinicius i Valverde, substituts dels discrets Asensio i Rodrygo. El pas dels minuts va evidenciar la voluntat de l'Atlètic de cloure el partit a la contra, i de mica en mica els de Zidane es van anar acostant. Primer Valverde i després Benzema en diverses ocasions van avisar els matalassers, que no van poder evitar l'empat a falta de tres minuts per al final del temps reglamentari. Una gran combinació de Benzema amb Casemiro va permetre al de Lió igualar el marcador, però l'Atlètic segueix líder amb tres punts més que el Barça i un partit menys. El Madrid és tercer, a cinc dels matalassers.