Guerrero frega la medalla

Amb la mel als llavis. Set centèsimes van ser la minsa diferència que va separar Esther Guerrero d'aconseguir la seva primera medalla a escala continental en la final de 1.500 metres a pista coberta a la ciutat polonesa de Torun. La banyolina va acabar en cinquena posició després de creuar la línia de meta però oficialment va ser quarta per la desqualificació de la britànica Holly Archer. Guerrero va començar amb bon peu la cursa, liderant-la des de l'inici, però una mala darrera volta, on va perdre pistonada, va ser la sentència perquè acabés essent avançada progressivament. La gota que va vessar el vas, malauradament, va produir-se ben a prop de la línia de meta quan Marta Pérez la va superar en el darrer moment deixant-la en la cinquena posició provisionalment que, després amb l'exclosió acabaria sent la quarta, per només set centèsimes.

La tarda a Torun prometia. Se celebrava la final dels 1.500 metres femenins de l'Europeu d'atletisme amb un nom propi, el d'Esther Guerrero. I no n'hi ha per menys, la banyolina arribava a la cita amb bones sensacions i l'embranzida assolida pels bons resultats de la temporada, que feien presagiar quelcom positiu. Per arribar a la cita d'ahir, va haver de superar les eliminatòries amb solvència i sense desgastar-se: va acabar segona amb un temps de 4:12.39 minuts en una cursa on va apretar a l'inici i es va deixar anar al final quan sabia que la classifiació la tenia assegurada. En finalitzar i a la roda de premsa posterior, Guerrero es va mostrar optimista de cara a la final d'ahir i va assegurar que arribava «en el millor moment». Tant el títol estatal als 1.500 metres com el míting de Madrid ho corroboraven i per això des del moment que l'speaker va dir el seu nom abans de la final es va poder observar una Guerrero amb un somriure d'orella a orella com si volgués intentar exterioritzar que a Torun superaria les sisenes posicions dels Europeus de Belgrad i Glasgow al 2017 i 2019.

Des de l'inici, la banyolina va voler manar, per això es va col·locar liderant la cursa juntament amb les seves dues compatriotes: Marta Pérez i Agueda Muñoz. Amb el pas de les voltes, Guerrero es mantenia al capdavant d'una cursa on tothom es jugava molt. Les empentes van estar presents i al final Holly Archer i Agueda Muñoz van ser desqualificades. En la darrera volta, es va poder veure una Guerrero cansada i sense benzina, que va ser superada per fins a quatre rivals. Amb això, la cinquena plaça era seva però l'eliminació d'Archer la va fer pujar a la quarta posició i quedar-se a només set centèsimes de penjar-se la medalla de bronze.

Per la seva banda, el palamosí Adel Mechaal també va ser protagonista a Torun després de disputar la final dels 3.000 metres en pista coberta. Mechaal va ser segon a la semifinal i es va guanyar el bitllet per a la final d'avui (17:52) amb un temps de 7:46.529, la millor marca personal de la temporada.

D'altra banda, el palentí Óscar Husillos es va proclamar campió dels 400 metres amb un tempts de 46:22.