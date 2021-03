El Figueres ensopega a Horta en el debut d'Albert Parés

Derrota de la Unió Esportiva Figueres a l'estadi Feliu i Codina d'Horta en l'estrena d'Albert Parés a la banqueta i sense poder comptar amb els davanters Pepu ni Medina. Partit on l'equip figuerenc ha anat clarament de més a menys i on els jugadors han estat poc incisius a la porteria contrària a la segona part. Al primer temps havia avisat amb un gol anul·lat a Ivan Vidal, un possible penal sobre Pol Gómez i amb incursions d'Ousman. La Unió acaba aquesta jornada admetent que la derrota ha estat un cop dur però s'encoratja a aixecar el cap de cara als propers partits.