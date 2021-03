Consolidar-se a dalt passa per superar el Barça B

L'objectiu és ferm: ser tant sí com no un dels equips candidats a jugar la promoció per la Lliga Smartbank o la nova Primera Divisió RFEF. El camí per aconseguir-ho està essent dur, però el Llagostera l'està resolent de la millor manera possible. Només resten quatre finals per cloure la lliga regular. La primera, avui (17.00) al camp d'un Barça B que encadena dues victòries i que és un dels rivals directes a la consecució d'aquesta fita. Només tres punts separen els dos conjunts catalans. «El Barça B té jugadors joves de màxim nivell que són els millors en les seves posicions i té un entrenador com García Pimienta que aquesta temporada està fent una feina extraordinària, com sempre. Ha conjuntat un equip ràpid, vertical, amb molta qualitat i amb molts arguments per fer-te mal», destacava Oriol Alsina a la prèvia del partit.

No obstant l'avís, els llagosterencs tenen molts arguments per creure en la victòria de l'estadi Johan Cruyff. Un d'ells, l'important triomf de la setmana passada a casa contra el Cornellà amb remuntada inclosa, i l'altre és sobre el primer cop que es van veure les cares en aquesta temporada al Municipal, quan els homes d'Alsina es van desfer dels barcelonistes per 1-0 amb el solitari gol de Cortés i el penal aturat per Marcos Pérez. Tot i això, Alsina creu que el seu equip «ha evolucionat i ha crescut». Per visitar la Ciutat Esportiva Joan Gamper, Alsina no podrà comptar amb tota la seva plantilla degut a les baixes de Lucas, Maynau i Youssef per lesió, i de David per sanció. En el bàndol local Igor, Abe, Oriol Busquets i Mortimer no podran jugar per lesió, mentre que Jandro Orellana és l'única alta.