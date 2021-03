L'Handbol Banyoles va guanyar ahir el Palautordera al pavelló de la Draga (32-28). Els locals van aprofitar-se de la inspiració d'homes com IsaacAleman o Roger Milla -amb 8 gols cadascun- per anar per davant al marcador durant tot el partit. D'aquesta manera, els banyolins agafen un respir amb la segona victòria consecutiva.