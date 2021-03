Almansa i Lleida pugnen per l'últim lloc a la fase d'ascens a la lliga ACB

El món de l'esport s'ha vist obligat a tancar la paradeta i a tornar-la a obrir de forma reiterada durant el transcurs de la temporada degut a la pandèmia. Si no que li diguin al Bàsquet Girona com ha hagut d'aplaçar alguns dels seus partits per culpa de la covid-19. Ahir els gironins havien de veure's les cares contra el Lleida en el partit que finia la fase regular del Grup B de Leb Or. El grup, que compta amb equips que sumen més partits que d'altres, encara s'ha de resoldre a diferència del Grup A. Als gironins, que només li queda el partit contra els del Segrià, serà un dels cinc equips, juntament amb Múrcia, Osca, Canoe i Almansa o Lleida, del seu grup que haurà de lluitar per no baixar a LEB Plata. En aquesta Promoció de descens ja se sap que els equips del Grup A que la conformaran seran l'Ourense, el Càceres, el Melilla i el Burgos. Pel que fa la Promoció d'Ascens a ACB passa tres quarts del mateix: Breogan, Corunya, Oviedo, Valladolid i Palència seran els integrants del Grup A; mentre que del grup B només tenen certificada la participació el Castelló, el Granada, el Palma i l'Alacant. La plaça restant se l'adjudicarà l'Almansa o un Lleida que té tres duels pendents (Canoe, Osca i Girona).