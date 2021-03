Torna tot el futbol amateur fins a categoria juvenil

De mica en mica, l'esport amateur i de base comencen a veure la llum. L'anunci del secretari de Salut Pública Josep Maria Argimon de «donar aire» a alguns dels sectors més afectats per les restriccions de la pandèmica es va concretar ahir quan la Generalitat va fer públic que l'esport federat podrà tornar a competir a partir dels 16 anys per amunt. És a dir, en futbol, es reprendran les categories de Segona, Tercera i Quarta Catalana a més a més de totes les lligues juvenils. Més avall encara no, cosa que va provocar l'enuig de molts clubs i de la plataforma Ja n'hi ha prou. D'aquesta manera a partir del cap de setmana que ve (dies 13 i 14) ja es podran fer amistosos i la competició es reprendrà el següent (20 i 21). A més a més, el Procicat va avançar que la setmana que ve hi hauria encara més flexibilitzacions de les mesures i, des de la Federació de futbol s'està preparant també el retorn de les categories de base (de juvenil per avall) per quan sigui el moment.



«Estem contents. Molts clubs ens han trucat dient-nos que ja era hora i que en tenien moltes ganes», explica el delegat territorial a Girona, Jordi Bonet. A Tercera i Quarta Catalana la competició constarà de només una volta. En el cas de Segona Catalana, es faran dues voltes com estava previst -amb jornades intersetmanals- però se suprimirà la segona fase de play-off. Sí que hi haurà l'eliminatòria entre els campions dels dos subgrups per decidir qui puja a Primera Catalana.

La Federació estudia algun tipus d'ajuda per les despeses d'arbitratge. A Primera Catalana va instaurar una bonificació del 15%.