Esther Guerrero lluitarà per les medalles avui a la final dels 1.500 de l'Europeu

La banyolina Esther Guerrero, la soriana Marta Pérez i la segoviana Águeda Muñoz, que fa dues setmanes van formar el podi del campionat d'Espanya de 1.500 a Madrid, es van classificar ahir per a la final dels campionats d'Europa de Torun. Per primera vegada en la història dels campionats continentals en pista coberta, tres atletes espanyoles estaran en la carrera per les medalles, que es disputarà aquesta tarda a les 19.50 h (Teledeporte). Guerrero, campiona d'Espanya amb una marca de 4:07.48, es va instal·lar a la posició de favorita a la segona sèrie, a esquena de la romanesa Claudia Bobocea i va prendre la iniciativa en el pas pel mil, obrint un tall de tres. Quan va veure que la tercera era lluny, es va relaxar a la recta i va entrar segona amb 4:12.39, per darrere Barysevich (4:12.11).

La debutant Águeda Muñoz es va comportar com una veterana, controlant els primers compassos des del tercer lloc, en la seva sèrie. Va arribar a l'últim gir en el tall de tres i va creuar segona la meta amb 4:09.94, rècord d'Espanya sub-23 i novena marca espanyola de tots els temps, rebaixant en més de quatre segons la seva marca personal. Per a la final es classificaven les dues primeres de cada qualificatòria i 3 més per temps. Marta Pérez, que va ser quarta, va aconseguir el premi per aquesta via de la repesca. El seu temps de 4:11.27 li va valer per estar amb les millors.

Esther Guerrero no les té totes tot i ser una de les aspirants a medalla. «No sé quina final vull, hauré de parlar amb el meu entrenador. Arribo en un bon moment i està tot molt obert, però per a bé i per a mal. El fet que no hi hagi una líder clara fa que tot sigui més incert». «Em veig i no al podi. No soc una clara favorita. Com jo, pot pujar al podi qualsevol. Anirem totes molt juntes i pot passar qualsevol cosa. Jo vaig a jugar les meves cartes i a fer-ho el millor que pugui», va comentar la gironina. Abans de la final dels 1.500 femenins, el palamosí Adel Mechaal buscarà (11:25) un lloc per a la final de demà dels 3.000 masculins.