El Lleida-Bàsquet Girona que s'havia de disputar diumenge (en l'última jornada de la primera fase de la LEB Or) s'ajorna i encara no se sap quan es disputarà. L'equip del Segrià està afectat per un brot de coronavirus i no aixecarà el confinament fins demà. El Lleida tindrà tres partits pendents: Canoe, Osca i Girona.