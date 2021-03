Els Mossos xifren en 1,2 milions el perjudici econòmic de Bartomeu al club

Els Mossos d'Esquadra quantifiquen en fins a 1,2 milions d'euros el perjudici econòmic que la gestió de l'expresident del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu i altres dirigents blaugranes van causar presumptament al club a través del denominat ´Barça Gate'. Així es desprèn de l'atestat policial, que investiga Bartomeu i el seu excap de gabinet de la presidència, Jaume Masferrer, entre altres, per presumptament fraccionar contractes a l'empresa i3Ventures per esquivar els mecanismes de control intern del club i amb la idea d'impulsar una campanya de desprestigi en xarxes socials a jugadors i exdirectius del club. La recerca policial conclou que durant tres temporades el club va abonar 2.315.775 milions d'euros a Nicestream -de la qual és dependent i3Ventures- per servei de monitoratge de xarxes, però considera que en aquesta gestió Bartomeu va perjudicar el Barça entre «un mínim de 843.300 euros i un màxim d'1.220.700.

D'altra banda, l'exvicepresident institucional Emili Rousaud va revelar que «algú pròxim» a la llavors vicepresidenta del Govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, «va recomanar a Josep Maria Bartomeu que contractés l'empresa I3 Ventures», després de veure que la seva imatge en la xarxes socials havia empitjorat arran del referèndum sobre la independència de l'1 d'octubre de 2017. «Tant jo com diversos directius pensem que Bartomeu ens havia aixecat la camisa quan ens va explicar que havia contractat I3 per recomanacions de l'entorn del Partit Popular», va afirmar.