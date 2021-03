Les intrusions sense control a l'Estadi Municipal Albert Gurt continuen a l'ordre del dia. Amb l'arribada del bon temps, la instal·lació municipal és utilitzada sense permís per un bon grapat de gent que salta per diferents punts febles del tancament actual. Tot i les imatges, on apareixen prop de quaranta persones, des de les entitats usuàries de la instal·lació asseguren que poden «arribar a una vuitantena», campen als seus aires en un espai tancat i videovigilat sense cap control extern, ni intervenció de les autoritats.

Les imatges van ser enregistrades poc abans que l'Ajuntament de Figueres decidís destinar la partida per executar el tancament perimetral del recinte a l'adquisició de nova maquinaria de neteja en el passat ple ordinari. Una actuació valorada en 125.000?€ que s'havia de completar aquest mateix 2021 per poder començar amb les millores dels vestuaris i els equipaments interiors del recinte.

D'altra banda, segons les entitats usuàries, «les càmeres de videovigilància instal·lades sembla que tampoc compleixen amb la seva funció de control i dissuasió, ja que els 17.700€ d'inversió al març del 2019 no han reduït l'entrada de gent sense permís ni control a l'Albert Gurt».



Comunicat de les entitats

Les dues entitats usuàries de la instal·lació han publicat un comunicat mostrant el seu rebuig a la decisió del consistori a posposar el tancament perimetral de l'estadi i la reassignació dels fons cap a una altra partida aquest 2021.

La manca de manteniment de l'espai passa, segons ha declarat l'Ajuntament de Figueres reiteradament, per tancar la instal·lació i poder completar les accions dels equipaments interiors. Una primera actuació que, com a mínim, es dilatarà fins al 2022 o 2023.

A més, el Club Atletisme Figueres i el Club Esportiu Juncària han manifestat que «La decisió s'ha fet sense cap notificació a les entitats usuàries, tot i la insistència de la regidoria d'esports en diferents reunions que el tancament es podria completar abans d'acabar el 2021», via comunicat.