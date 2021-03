La segona fase començarà amb el Bordils en zona de descens i el Sarrià a fora

El Bordils i el Sarrià hauran d'aconseguir la permanència a la Divisió d'Honor Plata d'handbol salvant una fase d'ascens de la qual cauran a Primera Nacional cinc dels deu equips que la disputaran. Els de Pau Campos, amb només quatre punts arrossegats de la primera lliga regular, ara són penúltims i estarien en posició de descens. El Sarrià, per la seva banda, arrencarà tercer, amb 10, a només dos dels líders (Zarautz i Màlaga) i com a representant del grup A més ben classificat. No es podran despistar, però, els de Salva Puig, perquè el Teucro, que marca les posicions de descens, té 8 punts, i dissabte recuperarà el partit pendent que té amb el Bordils. Per als gironins, guanyar la victòria aquest proper cap de setmana a Pontevedra és indispensable per arribar als sis punts i empatar amb el Madrid, evitar que un rival directe s'escapi, i poder iniciar la fase definitiva amb esperances de salvació, que estaria a tres punts (Lalín, 9).

La Federació, vist l'elevat número de partits pendents que encara hi ha, va decidir fixar el proper cap de setmana per recuperar jornades. El Sarrià anirà dissabte a Eivissa (19.30) però el partit és intranscendent perquè els balears jugaran per pujar i els gironins, per no baixar. La victòria per un gol a Alacant va ser insuficient: no es va poder recuperar l'average i, d'aquesta manera, la permanència s'haurà d'assegurar en aquesta fase. En canvi, el partit del Bordils amb el Teucro sí que és vital. Els dos equips lluiten per evitar el descens i els punts computaran.

Els rivals que tindran Bordils i Sarrià en aquesta lligueta final per seguir a Plata són Zarautz, Màlaga, Zamora, Madrid i Trapagarán. Aquests darrers arrenquen sense cap punt i tindran molt complicat salvar-se. Els cinc últims classificats del grup A s'enfrontaran ara amb els cinc darrers del B en una lligueta d'anada i tornada, arrossegant els resultats que hagin fet amb els rivals amb qui ja s'han enfrontat, i d'aquí en sortiran els descensos. Els cinc millors de cada grup, per la seva banda, optaran a pujar a l'Asobal.

De moment, els partits d'aquesta segona fasea Catalunya s'hauran de seguir disputant a porta tancada, amb el greuge que això comporta per al Bordils i el Sarrià, acostumats a fer del factor pista un aspecte determinant. Caldrà veure si en les properes setmanes el Procicat relaxa les mesures antivirus i accedeix al retorn dels espectadors als esdeveniments esportius.