L'Extremadura de Sebas Coris i Dani Toribio, en perill seriós de liquidació

L'Extremadura va ser, juntament amb Deportivo de la Corunya, Racing de Santander i Numància, un dels quatre equips que la temporada passada van baixar a Segona B. Enguany és 4t al grup 5B empatat a punts amb el tercer, el Villanovense, i per tant amb les opcions ben vives de lluitar per pujar. Tanmateix, potser no hi serà a temps. Ahir la plantilla, amb els gironins Dani Toribio i Sebas Coris, va emetre un comunicat denunciant «impagaments» continuats i «l'incompliment continuat de promeses» per part del club. Per la seva banda, el propietari i president de l'entitat, Manuel Franganillo va reaccionar al comunicat amenaçant de tancar la paradeta i de liquidar el club. «Tinc el cent per cent de les accions i duré el club a la liquidació; que l'Extremadura desaparegui. És pel bé de la meva família, és el més correcte que passi això, deia ahir. Franganillo recordava que la liquidació li costaria 2 milions però que havia perdut la il·lusió per un club que va fundar el 2007. «No el vull ni vendre, que desaparegui», sentenciava.