Bartomeu i Masferrer, en llibertat després de negar-se a declarar

La jutge que investiga el cas «BarçaGate» va deixar ahir en llibertat provisional, amb càrrecs, l'expresident del Barcelona Josep Maria Bartomeu i la seva mà dreta, Jaume Masferrer, que es van acollir al seu dret a no declarar.

D'acord amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, Alejandra Gil, va decretar llibertat amb càrrecs per a tots dos directius, investigats per un delicte d'administració deslleial i un altre de corrupció en negocis. La magistrada va acordar a més aixecar el secret de sumari del cas, que havia prorrogat fins a sis vegades i en el qual el Barcelona no figura com a imputat, sinó com perjudicat.

Bartomeu i Masferrer, per qui la Fiscalia no ha sol·licitat mesures cautelars, van ser traslladats al matí a la Ciutat de la Justícia, on van passar a disposició judicial, després que dilluns els Mossos d'Esquadra els arrestessin al costat del director general del club, Óscar Grau, i el cap dels serveis jurídics, Román Gómez-Ponti, i registressin les oficines del Barça al Camp Nou. Tots quatre es van acollir llavors al seu dret a no declarar davant els agents policials, però mentre que Grau i Gómez-Ponti van quedar en llibertat, Bartomeu i Masferrer van passar la nit en els calabossos de la comissaria dels Corts.

La causa, que es va obrir al maig de 2020, tracta d'aclarir si diferents empreses contractades pel club haurien portat suposadament a terme a les xarxes socials una campanya de desprestigi d'individus i entitats no afins a la junta directiva de Bartomeu.

Discrepàncies al debat

La detenció deBartomeu va ser la gran protagonista del debat entre els tres candidats a la presidència del club blaugrana, Joan Laporta, Víctor Font i Toni Freixa, celebrat a l'Auditori 1899 del Camp Nou i en el qual es van mostrar discrepàncies en l'anàlisi.

«La imatge del club queda malmesa una altra vegada, però per a nosaltres és un exemple més de la necessitat urgent de passar pàgina i de canviar de model de club. És un problema estructural que ve de fa dècades. El president del club es creu el propietari», va considerar Font. Laporta no hi va estar d'acord amb aquesta interpretació: «Això no té a veure amb el model de club, sinó amb actuacions impròpies de persones. És bo no prejutjar i esperar a veure com evoluciona el procés. I si hi ha responsabilitats s'hauran de depurar». Per la seva banda, Toni Freixa va parlar d'un «episodi molt trist». Per al candidat «la presumpció d'innocència ha d'anar per davant de tot, però que això passi la setmana de les eleccions, sense que la jutgessa hagi requerit les detencions i mentre la investigació està sota secret de sumari és estrany».