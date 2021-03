Albert Parés, l'escollit per entrenar el Figueres

Albert Parés és l'escollit per ocupar, en els propers partits, el lloc de Javi Salamero com a entrenador principal del primer equip masculí de la Unió Esportiva Figueres. El llagosterenc era, fins ara, el tècnic ajudant de Salamero, que el diumenge passat va dimitir després de la derrota davant el Sants. Parés passarà de segon entrenador a màxim representant del cos tècnic per afrontar els propers quatre partits vitals abans d'acabar el primer tram de lliga. El proper serà aquest diumenge (12 h) al camp de l'Horta.

La baixa voluntària de Salamero ha empès a la junta directiva a apostar per aquest canvi en la direcció amb l'objectiu de donar una nova embranzida anímica a la plantilla. El president del club, Narcís Bardalet, considera que "hi ha una plantilla de jugadors excel·lent confeccionada per a quedar entre els 8 primers classificats" i que "ara és l'hora que aquests jugadors demostrin la seva personalitat guanyadora i portin el club fins a on es mereix".

Albert Parés, de 40 anys (23/1/1981), ha explicat que "és un gran repte" encapçalar el Figueres i s'ha mostrat "agraït per la confiança del club i sobretot la que també m'han demostrat els jugadors". L'exentrenador del Palamós, Farners i Banyoles també ha acceptat la plaça "després de parlar amb en Javi (Salamero), de qui n'estic eternament agraït". Parés va arribar al Figueres al novembre del 2019, coincidint amb l'entrada de Salamero a la banqueta del primer equip.