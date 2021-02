Victòria amarga del Sarrià

El Sarrià ha guanyat a la pista de l'Alacant (25-26) en un partit a vida o mort pels dos equips per ser en la fase d'ascens. Però tot i la victòria els de Salva Puig ja saben que el partit de la pròxima setmana a Eivissa serà intranscendent, ja que perden el gol average amb els alacantins que havien guanyat a Sarrià per dos gols (26-28).

Els sarrianencs ho han tingut a tocar. I és que en la segona meitat han arribat a dominar per sis gols (11-17). Els locals han reaccionat i han ajustat el marcador en el tram final. Amb 24-26 i un minut i mig per jugar el Sarrià han tingut dues oportunitats per marcar i aconseguir, així, el gol average.

Primer Alberto Vicente s'ha precipitat amb un llançament des de molt lluny tot i que no hi havia porter, i després Roc Segarra ha perdut la pilota en l'últim atac visitant. El local Moll ha assegurat l'averege pels alacantins amb el 25-26 en l'últim sospir.