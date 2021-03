Koretzky és el rei de Banyoles

El ciclista francès Victor Koretzky (KMC-Orbea) es va imposar per quarta vegada en la seva trajectòria esportiva a la Super Cup Massi de Banyoles, en una cursa que va reunir els millors ciclistes de muntanya del panorama internacional, entre campions de Copes del Món, campions nacionals o medallistes olímpics. L'única absència destacable, la del guanyador de la prova de l'any passat, el brasiler Henrique Avancini. I entre aquests grans ciclistes, el de Santa Coloma de Farners, Jofre Cullell (Primaflor Mondraker XSauc), que va acabar en una meritòria desena posició. I és que en un any marcat pels Jocs Olímpics, que si tot va bé se celebraran a Tòquio el pròxim estiu, ningú es va voler perdre aquesta primera gran cita Hors Class de l'any en el calendari UCI per començar a agafar sensacions i bon ritme de competició de cara a la cita olímpica. Una prova que, com en els anys anteriors, estava prevista que els ciclistes rodessin molt ràpid, i així va ser.

Ahir era la vintena edició de la prova banyolina, que va haver de lamentar fer-la sense públic, per les restriccions sanitàries. L'afició es va perdre com Koretzky sabia patir en l'inici de carrera i la trencava abans del previst i pocs corredors aconseguien seguir-li el ritme. Thomas Litscher (KMC-Orbea), Vlad Dasclau (Trek-Pirelli), Maxime Marotte (Santa Cruz FSA MTB PRo Team) i David Valero (BH Templo Cafes UCC) van saber aguantar a la roda del francès en els compassos inicials. Tot i així, havien estat Milan Vader (KMC-Orbea) i Luca Braidot (Santa Cruz FSA MTB Team) els qui havien intentat fer una primera selecció de ciclistes en els primers compassos de carrera.

Tot i que Koretzky va intentar desfer-se dels seus rivals ben aviat, no va poder i es va entrar en l'última volta amb sis ciclistes que aspiraven a la victòria. Valero va ser el primer a provar-ho en la primera pujada i això va fer reduir el nombre de corredors en el grup capdavanter, ja que Marotte i Dasclau no van poder seguir el ritme marcat pel ciclista andalús. Llavors va ser el torn de l'equip KMC-Orbea, que amb un atac fulminant de Koretzky i Litzcher va deixar la cursa en cosa de dos. Finalment va ser el francès el més ràpid, i va esperar el seu company d'equip per celebrar el triomf junts a la línia de meta.

D'aquesta manera, Koretzky va ser el primer a completar el recorregut de 32 quilòmetres amb un temps d'1:23:23 i va travessar la línia d'arribada dos segons més aviat que el seu company d'equip, Litscher (1:23:25). Valero, qui havia estat el primer d'atacar a l'última volta, es va haver de conformar amb la tercera posició en arribar a set segons del campió. D'altra banda, el colomenc Jofre Cullell va ser el desè a passar la línia de meta, i ho va fer amb un temps 1:24:34, a 1:11 de Koretzky. Un Cullell que es va poder treure l'espina clavada de l'edició de l'any passat, quan només va poder ser 36è després de patir una caiguda en la segona volta quan rodava en el grup capdavanter. A més, el colomenc va ser el millor classificat dels joves, en la categoria sub-23.

Després de ser segon en les edicions del 2019 i de l'any passat, Victor Korentzky va fer més gran la seva llegenda imposant-se per quarta vegada en el circuit de Banyoles, com ja havia fet de forma consecutiva en les edicions de 2016, 2017 i 2018.

Classificació final: 1. Victor Koretzky (KMC-Orbea), 1:23:23 2- Thomas Litscher (KMC-Orbea) a 2 segons; 3. David Valero (BH Templo Cafes UCC), a 7 s.; 4.Maxime Marotte (Santa Cruz FSA MTB Pro Team), a 10s.; 5. Vlad Dasclau (Trek-Pirelli), a 13s.; 6. Luca Braidot (Sant Cruz FSA MTB Pro Team) a 50s.; 7. Filippo Colombo (Absoulture-Absalon-BMC) a 58s. ; 10. Jofre Cullell (Primaflor Modraker), a 71 s.