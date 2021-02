Javi Salamero i el Figueres separen els seus camins

Javi Salamero ha fet un pas al costat. La derrota de la Unió Esportiva Figueres davant el Sants a Vilatenim (1-2) ha precipitat la dimissió del fins ara tècnic del primer equip i gerent del club. Un any i mig després, Salamero i la Unió separen els seus camins, segons el tècnic, per «honestedat amb un equip que mereix més victòries».

En una reunió amb el vestuari blanc-i-blau, el tècnic va anunciar la necessitat de no perdre cap dels cinc últims partits que queden al calendari de la primera fase, sota la condició de renunciar al càrrec automàticament després d'una derrota. Així doncs, la remuntada del Sants a Vilatenim, tot i els mèrits dels unionistes a la primera meitat, i una segona part per oblidar, Javi Salamero ha presentat la seva renúncia en la roda de premsa posterior al duel.

«Tinc molt clar que no ens podíem permetre cap luxe més. Espero que les coses vagin millor, hi ha molt marge de millora per aquest equip i és a temps de tot. Espero que aquest punt d'inflexió serveixi per tornar al camí de la victòria. Personalment, intento ser respectuós i honest amb mi mateix i el club. Ho hem fet el millor que hem pogut», ha explicat Javi Salamero en roda de premsa.

La cerca de substitut a Vilatenim s'està fent a contrarellotge per poder encarar les quatre jornades que queden per completar la primera fase. De moment, el Figueres estaria valorant opcions internes del club per a fer el relleu, però no es descarta cap escenari en aquests moments, poques hores després que Salamero hagi decidit posar punt final a la seva etapa a Vilatenim.