Duel d'impacte per a les aspiracions del Peralada a la Lliga

Al Peralada mai li han fet respecte els reptes ambiciosos. L'inici del 2021 no va ser l'esperat, però a poc a poc l'equip d'Albert Carbó va traient el cap per apropar-se a l'objectiu. L'empat contra el Girona B va ser una prova evident. Però avui afronta la primera de les cinc finals que li queden per assegurar el play-off. Ho farà al camp de la FE Grama (11.45 h), un rival que enllaça dues victòries seguides i que es troba a un punt dels xampanyers.