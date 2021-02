«Competint així, ens en sortirem». Kiku Parcerisas no es cansa de repetir-ho. El Banyoles ha de trobar la reacció aquest migdia al camp del Granollers (12 h) per trencar la dinàmica negativa i tornar a aixecar el cap. Hauran d'estar ben concentrats els banyolins per frenar la ratxa d'un rival que és quart amb 25 punts i tres triomfs seguits.