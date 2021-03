El Banyoles aguanta el ruixat d'ocasions local per treure un punt a Granollers La falta de gol castiga un Peralada que cau contra la Grama a domicili

El Banyoles va dominar i va tenir la possessió de l'esfèrica en la seva visita al camp del Granollers. No obstant això, els homes de Kiku Parcerisas no en tenien prou i havien de fer un pas endavant per tenir ocasions i poder obrir el marcador. No va ser així. Tot el contrari, els vallesans van ser un vendaval per un Banyoles que va estar ben posicionat en tot moment i, així, va poder guanyar un punt insuficient que el manté a la part baixa de la classificació.

Competir. Això és el que ha fet durant tota la temporada el Banyoles. Ja sigui amb Pitu Batlle o Kiku Parcerisas a la banqueta, l'equip ha donat la cara en tot moment. Però això no ha sigut suficient. Els del Pla de l'Estany visitaven un Granollers amb la intenció de donar la sorpresa i sortir del pou de la classificació. Fàcil, no seria. Els vallesans atravessen un gran estat de forma. I ho van demostrar. Amb un joc vertical i ofensiu, es plantaven a l'àrea de Martí Bartrina sense gaire fortuna. Abel Fàbregas va tenir l'única per un Banyoles que desitjava que arribés el descans. A la represa, la cosa es va igualar de tal manera que no va haver-hi ocasions per cap equip.

La falta de gol va tornar a castigar el Peralada en la seva visita al camp de la FE Grama. Albert Carbó ja porta avisant diverses setmanes que l'equip domina però li costa materialitzar les ocasions que té. Ahir no va ser menys, el conjunt empordanès es va quedar sense veure porteria i va caure per la mínima (1-0) a Santa Coloma de Gramanet contra un conjunt que enllaça, amb aquesta, la tercera victòria consecutiva i avança a la classificació els xampanyers.

En el futbol, ja es pot dominar, però si no transformes en gol les aproximacions a l'àrea rival serveix de poc. Ahir el Peralada tenia una gran oportunitat d'assentar-se a les posicions que permeten optar a l'ascens a 2a RFEF. Les intencions hi van ser des de l'inici: Josu i Seomgyu la van tenir. La rèplica local va arribar al darrer minut de la primera meitat. Va ser de penal, però un gran David Aroca va salvar els seus. A la represa, el porter visitant va seguir sent el protagonista. Es va convertir en un mur aturant fins a dues clares ocasions però poc va poder fer en el gol encaixat on li van realitzar una possible falta. Derrota d'un Peralada que cau a la 7a posició.