El Llagostera rep el Cornellà pendent de la classificació i del trasllat a l'Estartit

La setmana ha estat moguda a Llagostera. La notícia de la negociació, molt avançada, per traslladar el club a L'Estartit i Torroella ha sorprès tothom i, per descomptat el vestidor no n'ha estat cap excepció. «La sensació ha estat de sorpresa perquè no en sabien res», revela Oriol Alsina que, no obstant això assegura que la plantilla «vol el millor per l'equip i el club». «Ho entenen perfectament», diu. El tècnic ha hagut de mirar que tot l'enrenou pel trasllat no afecti esportivament l'equip, que avui rep el Cornellà al Municipal. Un partit transcendental a nivell de classificació perquè, en cas de victòria pot impulsar els gironins a la lluita per fites molt engrescadores, però de no guanyar-lo podria complicar-los i molt la vida. Pere Martínez, sancionat, i Maynau i Lucas Viale, lesionats, són baixa pel partit d'avui.

«En quatre partits es decidirà tot. En aquest grup hi ha moltíssima igualtat i s'està veient cada setmana. El Prat va empatar i gairebé guanya a Tarragona i l'altre dia l'Olot va golejar l'Andorra. Considero que tothom estarà així fins al final», diu Alsina. Haver hagut de jugar Copa del Rei i Copa Federació fa que, pel tècnic, l'equip arrossegui «pressió» des de la primera volta amb «un desgast important». En aquest sentit, la visita del Cornellà no seria la més agraïda, pel tipus de joc i característiques del rival. «El Cornellà i el Prat són els equips que més bé s'adapten al Municipal. Arriben amb una dinàmica tremenda perquè van guanyar a Hospitalet i a Andorra», recorda. A més a més, Alsina considera que els barcelonins són un equip fet per intentar pujar a Segona A. «És un bloc molt potent fet per disputar la lligueta dels tres primers. Compten amb individualitats d'alt nivell i dominen molts de registres: estratègia, joc directe, segones jugades... Són molt físics també», subratlla.

El Cornellà, dirigit per Guillermo Fernández Romo, compta amb homes destacats com el veterà migcampista garrotxí Albert Dorca o l'exdavanter llagosterenc Eloy Gila a les seves files.