El Bàsquet Girona jugarà la fase d'ascens si guanya els tres partits que falten

La classificació de la LEB Or bull en la recta final de la fase regular. La primera part de la competició finalitza el proper diumenge 7 de març i en aquest període molts equips, entre ells el Bàsquet Girona, esgotaran les opcions per assegurar la permanència classificant-se per la lligueta d'ascens. Oficialment falten dues jornades, tot i que encara hi ha partits pendents i els gironins han de recuperar dimecres que ve l'endarrerit amb l'Almansa. Després de la victòria del Granada precisament contra els manxecs dijous (77-76), a Fontajau els números són clars: si guanyen els tres partits que els falten (Canoe diumenge, Almansa dimecres i Lleida el diumenge 7) acabaran entre els cinc primers i, per tant, no només optaran a lluitar per fer el salt a l'ACB, que això ara seria el de menys, sinó que garantirien la permanència sense haver de passar per una traumàtica lligueta de descens.

El Girona és ara 7è amb un balanç de 7/8, i per davant té Palma (9/6), i Lleida i Almansa (8/7), que precisament són dos dels tres rivals amb qui s'han d'enfrontar. En un hipotètic triple empat a 10 triomfs, els gironins hi sortirien guanyant perquè tindrien tres victòries. Si els de Carles Marco haguéssin guanyat a Múrcia en la darrera jornada un partit que tenien controlat al descans, les possibilitats s'haurien multiplicat.

Aquest cap de setmana el Girona té un partit en teoria assequible contra un Canoe cuer, condemnat a la fase per evitar el descens. Guanyar és innegociable, no només per seguir aspirant a la fase pel títol, sinó perquè en cas d'haver de jugar per salvar la categoria el triomf davant dels madrilenys és imprescindible. Palma rep el Granada, un rival complicat, i Almansa visitar el Castelló, segon classificat. L'Osca-Lleida s'ha suspès per un cas de covid-19 al conjunt català, confinat. Ara queda a l'aire aquest duel, i també l'ajornat que tenien amb el Canoe dimecres abans de rebre el dia 7 el Girona en l'última jornada. Serà difícil que el Lleida, per tant, pugui arribar al trascendental partit contra els gironins havent-se posat al dia. I caldrà veure com afecta això a la resolució definitiva de la primera fase.