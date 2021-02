Amb la voluntat de «sobreviure», la Unió Esportiva Llagostera ultima el seu trasllat al Baix Empordà. Canvi d'escenari, d'escut i també de nom. La notícia no ha deixat ningú indiferent i encara que no hi ha res tancat, les converses van per molt bon camí i l'acord es podria donar per fet en els propers mesos. El club posarà rumb a l'Estartit. La intenció és no pas fer-ho en la seva totalitat, deixant un equip de base per cada categoria perquè l'actual entitat no desaparegui del tot, però sí marxant amb la part professionalitzada i també la resta de conjunts de la pedrera, aquells que no es quedin a Llagostera. Tot, però, està per veure. El vestidor blaugrana ho comenta. També pels pobles afectats. Gent que hi està d'acord i d'altres que no tant, que ho veuen com una oportunitat perduda. I els alcaldes?

Comença Antoni Navarro, de Llagostera. «Em sap greu», se sincera, al mateix temps que confessa però que «és un trasllat lògic perquè si se'n van allà creixeran professionalment i aquí no tenim els recursos per fer front a unes necessitats que són absolutament lògiques». Explica que les converses que el consistori ha mantingut amb Isabel Tarragó i Oriol Alsina han sigut «molt positives» i que no hi ha hagut «cap problema». «Podríem fer un esforç per satisfer el que necessiten però aniria en detriment d'altres àrees. Ells sempre han sabut cap a on va la nostra política esportiva i mai ens hem fet enrere en cap promesa», afegeix. Admet que un adeu definitiu serà una «pèrdua important» per la localitat perquè «gràcies al club, Llagostera ha estat al mapa durant una sèrie d'anys». Però reitera que «no podem estirar més el braç que la màniga» i ho justifica. «Es tracta d'un equip amb una potencialitat important, necessitar una sèrie d'espais és cada cop més important i no tenim la possibilitat de fer un segon camp». Recorda que «no és un trencament total» perquè «el club marxa parcialment» i això ho veu amb cert positivisme, tot i reconèixer que «ho notarem» sobretot pel que fa a l'economia del poble.

Resignació d'una banda i de l'altra, optimisme. En parla l'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colom, una de les parts implicades com també ho és l'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de l'Estartit. «S'està parlant i no hi ha res en ferm, però l'interès és mutu. Seria una molt bona notícia per promocionar els sectors comercial i turístic per totes dues localitats, sobretot en aquests temps tan difícils. Ells poden créixer com a club i la nostra voluntat que es faci és evident», reflexiona. Aquesta possibilitat la defineix també com una «injecció d'optimisme» perquè «es generarien visitants pel municipi en una activitat permanent que s'allargarà de setembre a maig, la temporada baixa. Cada cap de setmana serà com un petit MIC a l'Estartit. Ho veiem molt bé i estem treballant perquè el club se senti còmode i benvingut al nostre territori. Els inputs que he rebut dels empresaris locals són molt positius»