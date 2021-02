El porter de Bordils Jordi González continua amb el seu somni particular al Barça i ahir va debutar amb el primer equip a la Lliga de Campions (al novembre ja ho havia fet a l'Asobal contra el Villa de Aranda). El gironí, clau amb les seves aturades dissabte a Sarrià per donar el triomf al filial, va tenir minuts ahir a Celje en l'últim partit de la fase de grups. El Barça va guanyar 29-32 a Eslovènia en un partit ja intrascendent on Xavi Pascual va donar minuts a homes menys habituals.