Esther Guerrero vola a Madrid abans d'afrontar l'Europeu Indoor de Polònia

A poc més d'una setmana dels Campionats d'Europa Indoor que se celebraran a la localitat polonesa de Torun, l'atleta de Banyoles Esther Guerrero va volar ahir en el Meeting de Madrid. Va córrer els 800 metres, una prova que li és ben familiar tot i que ara acostuma a completar la distància dels 1.500, i ho va fer amb un temps rècord. Un 2:01.13 que es convertia en la seva millor marca personal.

Guerrero va ser segona per darrere l'etíop Habital Alemu, que va establir el millor temps de la prova amb 1:58.94. Va completar el podi la irlandesa Nadia Power, amb un temps de 2:01.55.

«Estic contenta per la marca i marxo a casa amb bones sensacions i en bona forma. El que s'ha vist és el que estem treballant aquestes setmanes. Me n'he adonat que no cal córrer tan ràpid al principi. A veure com es pot traduir això en el 1.500, és el meu gran objectiu», va declarar un cop acabada la cursa. Flamant campiona estatal, Guerrero competirà la setmana vinent a Torun amb ganes de treure's l'espina de l'edició del 2019, quan en aquesta mateixa distància va ser sisena a la final.