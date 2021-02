VÍDEONOTICIA | El Barça cedeix un empat i desaprofita la punxada de l'Atlètic (1-1)

El Barcelona, que aquest diumenge podia posar-se a sis punts de líder, l'Atlètic de Madrid, s'ha deixat empatar en l'últim instant pel Cadis en el Camp Nou (1-1), amb un gol de penal d'Álex Fernández en el minut 89, i ha regalat un trosset més de LaLiga Santander.

Koeman ha buscat la redempció dels jugadors que van caure golejats davant el París Saint Germain i ha repetit el mateix onze que va provocar que el Barça estigui pràcticament eliminat de la Lliga de Campions. I l'equip ha millorat les seves prestacions perquè, lògicament, el Cadis no és el PSG ni té a cap Mbappé a les seves files.

Tampoc era un dia fàcil per als blaugranes després de la depressió europea. I les condicions, com el fort vent que bufava avui a la capital catalana, permetien excessives parenceries futbolístiques.

El conjunt que dirigeix Álvaro Cervera, ben ordenat enrere, amb una línia de quatre i una altra de cinc jugadors, i Negredo com a únic referent ofensiu, s'ha presentat en el Camp Nou disposat a contenir a l'esquadra local i a esperar la seva oportunitat a la contra.

Però solament s'ha apropat una vegada a Ter Stegen en tot el primer temps: en una internada de Salvi per la dreta que va acabar amb una rematada defectuosa amb la cuixa de Rubén Sobrino en boca de gol.

L'ocasió visitant ha arribat just després del gol de penal de Messi en el minut 32, l'únic que ha pujat al marcador en el primer acte. Perquè, abans del descans, l'àrbitre n'ha anul·lat dos per fora de joc a De Jong i Pedri.

Amb més domini que ocasions clares de gol, el Barcelona ha assetjat al Cadis des del primer minut, i Ledesma ha hagut d'intervenir en una falta lateral de Messi, un xut amb l'esquerra des de la frontal de l'astre argentí que es colava per l'esquadra dreta, i un centre enverinat de Jordi Alba.

Una volea de desviada de Fali per falta prèvia de Garrido i una mà salvadora de Lesdema quan Griezmann es preparava per rematar a plaer una assistència de Messi han animat l'inici de la segona meitat.

Dembélé podia fer el segon poc després de l'hora, amb un eslalon marca de la casa i un tret desviat i precipitat a parts iguals, també habitual en el seu repertori particular. I Messi, amb altres dues rematades que no han trobat porta, tampoc aconseguia el gol de la tranquil·litat per al seu equip.

El Barça seguia guanyant per la mínima, però no se sentia exigit per un Cadis inofensiu. Riqui Puig, recentment ingressat en el camp, també s'animava a posar a prova a Ledesma, però el seu tret sortia fregant el pal.

Però encara faltava el regal de cada partit del conjunt català. Aquesta vegada, ha estat un innocent penal de Lenglet sobre Sobrino en intentar treure una pilota dins de l'àrea. Álex Fernández, al caient del temps reglamentari, ha enganyat a Ter Stegen, i el Barcelona, que encadenava set victòries en LaLiga, culminava una setmana per oblidar. El títol, que s'havia posat de nou a tir, torna a estar una mica més lluny.



Fitxa tècnica:

1 - Barcelona: Ter Stegen: Dest (Mingueza, min.80), Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets (Pjanic, min.65), De Jong, Pedri (Trianco, min.74): Dembélé (Riqui Puig, min.80), Messi i Griezmann (Braithwaite, min.65).

1 - Cadis: Ledesma; Hissa, Fali, Mauro, Espino; Salvi (Alejo, min.63, Perea (Jonson, min.76), Jon Ander Garrido (José Mari, min.58), Jairo (Álex Fernández, min.59); Sobrino i Negredo (Lozano, min.59).

Gols: Messi (p.), min.32. 1-1: Álex Fernández (p.), min.89.

Àrbitre: Martínez Munuera (Comitè valencià). Va mostrar targeta groga a Jordi Alba (min.83).

Incidències: Partit de la vintè quarta jornada de LaLiga Santander disputat en el Camp Nou. Abans de la trobada, es va guardar un minut de silenci en memòria de Martí Vergés, que va ser jugador del Barcelona entre 1956 i 1966 i que mort dimecres passat als 86 anys.