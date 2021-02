Ronald Koeman demana als veterans que treguin «les castanyes del foc»

Amb un peu i mig fora de la Lliga de Campions i un futur complicat a la Copa, el Barcelona torna a tenir avui una altra prova de foc per trencar l'apatia i reenganxar-se a la lluita per La Lliga. Els blaugranes reben l'Elx (19.00 Mov. LaLiga), que arriba al Camp Nou amb la missió d'allunyar-se del descens. El Barça arriba a la cita en el pitjor moment de la temporada. En les últimes dues setmanes, s'ha complicat la continuïtat a Europa i en la Copa, després de la golejada europea contra el PSG (1-4) en l'anada de vuitens i la derrota contra el Sevilla (2-0) en les semifinals. A més d'això, els blaugranes també venen d'ensopegar amb el Cadis diumenge passat (1-1) i malgastar una oportunitat d'or per retallar els vuit punts que els distancien de l'Atlètic.

Ronald Koeman va ser clar ahir quan va dir que els encarregats de treure l'equip d'aquesta situació són «els veterans». «Per treure les castanyes del foc cal gent experimentada. Piqué, Alba, Busquets, Messi... Hi ha prou personalitat i ells han de marcar el camí», deia ahir l'holandès en referència que l'equip havia de tenir una barreja de «joves amb veterans». L'Elx arriba sense Marcone, Diego González ni Víctor Rodríguez.