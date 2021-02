Les nou baixes fan que el Madrid no les tingui totes per visitar l'Atalanta

Després de dues decepcions els dos últims anys, el Reial Madrid encara el vertigen que provoca acudir a la cita d'avui a Bèrgam contra l'Atalanta (21.00, Mov. Liga de Campeones) amb 9 baixes. Entre els jugadors amb què no pot comptar Zidane hi són Ramos, Benzema, Carvajal o Hazard, entre d'altres. El tècnic francès ha hagut de convocar mitja dotzena de jugadors del Castella. Tot plegat farà que homes com Varane, Casemiro, Kroos i Modric s'hagin de carregar l'equip a l'esquena per treure un bon resultat de Bèrgam.