Márquez no es posa data per a la reaparició

Márquez no es posa data per a la reaparició

repsol honda es presenta. El vuit vegades campió del món Marc Márquez, lesionat, i que no va poder aventurar una data per al seu retorn a la competició, i el que serà el seu nou company d'equip, Pol Espargaró, van presentar ahir l'equip Repsol Honda per a la present temporada. Foto: Repsol.