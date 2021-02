El Llagostera canviarà de nom i se n'anirà a l'Estartit per «sobreviure»

El Llagostera va empatar dissabte passat al camp de l'Espanyol B (1-1) i continua amb les opcions ben vives de lluitar per ser la temporada vinent a la nova Primera Divisió RFEF (2a B Pro) o, fins i tot, per mirar de ser entre els aspirants a la fase d'ascens a Segona A (Lliga Smartbank). El que sembla cada cop més clar és que, jugui on jugui, no ho farà al Municipal ni amb el nom de UE Llagostera. Això és el que es cou de les converses, inicials però que van per molt bon camí, entre el club, l'Entitat Municipal Descentralitzada de l'Estartit i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí.

Si, com sembla, tot acaba arribant a bon port, el club competirà a partir de la temporada que ve a l'Estartit i ho farà amb un nom on hi apareixerà «Costa Brava», però no hi figurarà enlloc el nom de «Llagostera». «En un poble petit com Llagostera és molt complicat sobreviure-hi, a Segona B», assegura Isabel Tarragó. La presidenta revela que «la setmana passada» es van reunir amb l'ajuntament del poble per comunicar-los que estaven negociant el trasllat del club. «Nosaltres entenem que no es poden involucrar en el projecte. No poden assumir el que comporta tenir un club a Segona B pel que fa a infrastructures i despeses. Ho van entendre i fins i tot hi van estar d'acord. Tots som conscients d'on som i del que hi ha. Si al final negociem amb un altre poble és per millorar i sobreviure», explica Tarragó, que, això sí, assegura que «encara no està decidit» anar-se'n. «Dos particulars s'entenen ràpid però amb ajuntaments pel mig és més complicat. No serà d'un dia per l'altre. Es vol fer bé», diu.

Sigui com sigui, fa quinze dies que el club va posar fil a l'agulla en una trobada amb representants de l'Ajuntament de Torroella i de l'EMD de l'Estartit. A més a més, el Llagostera també ha realitzat les consultes pertinents per veure si, federativament, podria canviar de seu, i la resposta sembla positiva. En aquest sentit, el nom del club també és un aspecte que canviarà. «És complicat mantenir-lo si no som a Llagostera. Se'n parla i cerquem un un nom perquè hi estiguem tots còmodes», diu Tarragó, que admet que «molt probablement» Costa Brava seria una part de la nova nomenclatura del club.

A l'Estartit, el Llagostera disposaria d'un camp d'ús propi -el Municipal el comparteix amb el Base Llagostera- i fins i tot l'equip femení baix-empordanès podria integrar-se al nou club. Tant Torroella com l'Estartit consideren que aquest acord representaria «una gran oportunitat des del punt de vista de dinamització ?esportiva, promoció econòmica, desestacionalització i projecció exterior de la destinació». En un comunicat conjunt amb el club, s'explica que les converses són en estat «embrionari» però que ?suposarien «oportunitats» per a tots.